Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
Липчанка лишилась миллиона рублей, поверив мошенникам под видом «обновления» договора на вывоз мусора
В России
50
34 минуты назад
В Стерлитамаке произошел взрыв газа на заводе
По данным ведомства, из них 21 человек находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.
Утром на улице Техническая взорвалась газовоздушная смесь в кирпичном здании. Telegram-канал SHOT писал, что взрыв произошел на предприятии «Башкирская содовая компания». По данным источников, взорвалась технологическая установка. Пожара после взрыва не было.
К ликвидации последствий происшествия привлечены силы Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в составе 42 человек и 15 единиц техники. Отмечается, что ситуация находится под контролем ведомства.
0
0
0
0
0
Комментарии