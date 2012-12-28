Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
В шахте в Ростовской области погиб рабочий
Спасатели эвакуировали двух человек и подняли на поверхность тело погибшего из шахты в Ростовской области, где произошло обрушение. Об этом сообщает РЕГНУМ со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
«Тело погибшего поднято на поверхность, двое остальных проходчиков также на поверхности», — отметили в ведомстве.
В ГУ МЧС уточнили, что эвакуированным шахтерам не понадобилась медицинская помощь.
