Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
Один БПЛА подбили над Липецкой областью
Происшествия
Ранее утро в Липецке началось с воя сирен – объявлен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Выходные в Липецке: где будут бежать, где перекроют дороги
Общество
Следом за желтым — красный
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +23
Погода в Липецке
Спасатели предупредили липчан о надвигающемся грозовом фронте
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
Общество
В Липецке задержан мужчина после стрельбы в знакомого
Общество
На перекрёстке Первомайской и Фрунзе образовался затор из-за нарушителей правил дорожного движения
Общество
Липчанка лишилась миллиона рублей, поверив мошенникам под видом «обновления» договора на вывоз мусора
Происшествия
Столкновение водителя мотоцикла «Ямаха» с «Ладой» попало на видео
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень опасности
Происшествия
Спасатели предупредили липчан о надвигающемся грозовом фронте
Общество
Жителя Воловского округа будут судить за фиктивную регистрацию мигрантов
Происшествия
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Общество
Данковская больница расплатилась с поставщиками после вмешательства прокуратуры
Общество
В Липецке задержан мужчина после стрельбы в знакомого
Общество
Дожди задержатся в Липецкой области
Общество
В России
43
38 минут назад

У Минобороны было похищено 12 квартир

Полиция расследует дело о хищении у Минобороны России 12 квартир в Москве, предназначавшихся для военнослужащих, сказано в материалах дела, сообщает РИА Новости.

Речь идет о квартирах в районе Новогиреево. При этом у этих объектов недвижимости сложная судьба: это уже вторая попытка похитить их у министерства. За первую, в 2017 году, был осужден бывший начальник центральной жилищной комиссии Минобороны Андрей Белоусов. Вынося ему приговор, суд оставил вопрос о принадлежности квартир для разрешения в порядке гражданского судопроизводства, отмечается в документах.

Временной неопределенностью их статуса воспользовались злоумышленники.

"В ходе следствия установлено, что неустановленные лица <...> незаконно приобрели права собственности на квартиры, совершив тем самым хищение федерального имущества в особо крупном размере", — сказано в документе.

Как указано в материалах, преступники использовали поддельные документы и выдавали себя за военнослужащих, хотя никогда не служили в армии и не имели права на обеспечение жилыми помещениями от Минобороны России. Все это, отмечает следствие, произошло в 2019 году.

Расследование приостанавливалось, но в настоящее время снова возобновлено. Минобороны признано потерпевшим по делу.
