В России
43
38 минут назад
У Минобороны было похищено 12 квартир
Речь идет о квартирах в районе Новогиреево. При этом у этих объектов недвижимости сложная судьба: это уже вторая попытка похитить их у министерства. За первую, в 2017 году, был осужден бывший начальник центральной жилищной комиссии Минобороны Андрей Белоусов. Вынося ему приговор, суд оставил вопрос о принадлежности квартир для разрешения в порядке гражданского судопроизводства, отмечается в документах.
Временной неопределенностью их статуса воспользовались злоумышленники.
"В ходе следствия установлено, что неустановленные лица <...> незаконно приобрели права собственности на квартиры, совершив тем самым хищение федерального имущества в особо крупном размере", — сказано в документе.
Как указано в материалах, преступники использовали поддельные документы и выдавали себя за военнослужащих, хотя никогда не служили в армии и не имели права на обеспечение жилыми помещениями от Минобороны России. Все это, отмечает следствие, произошло в 2019 году.
Расследование приостанавливалось, но в настоящее время снова возобновлено. Минобороны признано потерпевшим по делу.
