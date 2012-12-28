Из-за отключений интернета в РФ стали чаще отправлять SMS

Граждане и организации в РФ стали отправлять друг другу больше СМС — летом этого года трафик таких сообщений, неуклонно падавший с начала 2010-х годов, вырос на 12–15%, рассказали «Известиям» участники рынка.