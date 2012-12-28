Сегодня в Липецке: большой спортивный праздник, работодатели не видят разницы между магистрами и бакалаврами
В России
33
26 минут назад
Из-за отключений интернета в РФ стали чаще отправлять SMS
Граждане и организации в РФ стали отправлять друг другу больше СМС — летом этого года трафик таких сообщений, неуклонно падавший с начала 2010-х годов, вырос на 12–15%, рассказали «Известиям» участники рынка.
«Общее количество исходящих SMS, которые отправляют наши абоненты за последние полгода увеличилось в среднем на 15%», — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Мегафона», сравнивая середину лета с началом года.
Представитель T2 Дарья Колесникова отметила, что в первом полугодии наблюдается стабилизация и небольшой рост (на 2%) в SMS-рассылках для бизнеса, а также в обмене сообщениями между частными лицами (P2P).
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтверждает, что рост трафика SMS происходит впервые с 2013 года. По его словам, главная причина — отключения мобильного интернета, из-за которых не работают push-уведомления. В таких условиях SMS становятся единственным надежным каналом связи для банков и других сервисов.
Активное использование SMS — не единственный способ адаптироваться к отключениям мобильного интернета. Этот метод — один из способов борьбы с беспилотниками, атакующими различные объекты. В связи с чем граждане и бизнес обращаются к альтернативным решениям.
Так, как сообщали «Известия», россияне стали чаще покупать роутеры для домашнего интернета. Спрос на эти устройства в июне – июле по сравнению с аналогичным периодом 2024 года вырос вдвое. Власти и бизнес сейчас обсуждают упорядочивание правил таких ограничений связи.
0
0
0
0
0
Комментарии