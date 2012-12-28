Все новости
31-летний мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший подросток, нашествие инженеров и деревья зацвели во второй раз
Общество
Сегодня в Липецке: большой спортивный праздник, работодатели не видят разницы между магистрами и бакалаврами
Общество
Более 500 разовых доз метадона нашли в автомобиле наркокурьера липецкие автоинспекторы
Происшествия
Забор у космической школы украсили острейшими звездами
Общество
9 августа в Липецке изменятся маршруты автобусов
Общество
В Ельце и четырех районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
Пьяный мужчина на скутере попал в ДТП: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Возле границ области замечены БПЛА
Происшествия
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Забор у космической школы украсили острейшими звездами
Общество
Липчан зовут поучаствовать во Всероссийской переписи воробьев
Общество
9 августа в Липецке изменятся маршруты автобусов
Общество
62-летний долгоруковец и 67-летний липчанин перевели мошенникам по 1,6 миллиона рублей
Происшествия
Желтый уровень отменен
Происшествия
Статистика: в Липецкой области дорожала свинина, дешевели овощи
Общество
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Экономика
На улице Виктора Музыки подгорела шаурмичная
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +23
Погода в Липецке
Волонтеры НЛМК высадили больше 650 деревьев и кустарников в Липецке
Общество
В России
33
26 минут назад

Из-за отключений интернета в РФ стали чаще отправлять SMS

Граждане и организации в РФ стали отправлять друг другу больше СМС — летом этого года трафик таких сообщений, неуклонно падавший с начала 2010-х годов, вырос на 12–15%, рассказали «Известиям» участники рынка.

По словам одного из них, это касается как сервисных сообщений — кодов авторизации, информации о платежах и доставке товаров, — так и личной переписки.

«Общее количество исходящих SMS, которые отправляют наши абоненты за последние полгода увеличилось в среднем на 15%», — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Мегафона», сравнивая середину лета с началом года.

Представитель T2 Дарья Колесникова отметила, что в первом полугодии наблюдается стабилизация и небольшой рост (на 2%) в SMS-рассылках для бизнеса, а также в обмене сообщениями между частными лицами (P2P).

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтверждает, что рост трафика SMS происходит впервые с 2013 года. По его словам, главная причина — отключения мобильного интернета, из-за которых не работают push-уведомления. В таких условиях SMS становятся единственным надежным каналом связи для банков и других сервисов.

Активное использование SMS — не единственный способ адаптироваться к отключениям мобильного интернета. Этот метод — один из способов борьбы с беспилотниками, атакующими различные объекты. В связи с чем граждане и бизнес обращаются к альтернативным решениям.

Так, как сообщали «Известия», россияне стали чаще покупать роутеры для домашнего интернета. Спрос на эти устройства в июне – июле по сравнению с аналогичным периодом 2024 года вырос вдвое. Власти и бизнес сейчас обсуждают упорядочивание правил таких ограничений связи.
блокировки интернета
