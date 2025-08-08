Все новости
31-летний мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший подросток, нашествие инженеров и деревья зацвели во второй раз
Общество
9 августа в Липецке изменятся маршруты автобусов
Общество
Более 500 разовых доз метадона нашли в автомобиле наркокурьера липецкие автоинспекторы
Происшествия
Сегодня в Липецке: большой спортивный праздник, работодатели не видят разницы между магистрами и бакалаврами
Общество
Забор у космической школы украсили острейшими звездами
Общество
В Ельце и четырех районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
Пьяный мужчина на скутере попал в ДТП: возбуждено уголовное дело
Происшествия
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Возле границ области замечены БПЛА
Происшествия
Липчан зовут поучаствовать во Всероссийской переписи воробьев
Общество
Статистика: в Липецкой области дорожала свинина, дешевели овощи
Общество
О спорт, ты — мир: в Липецкой области физкультурой и спортом занимаются более 650 000 человек
Спорт
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Экономика
На Матырском сегодня был потоп: вода забила из колодца
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +23
Погода в Липецке
Сотрудники Строительно-монтажного треста НЛМК получили ведомственные, региональные и городские награды
Общество
Следом за желтым — красный
Происшествия
В Липецкой области снова желтый уровень
Происшествия
Волонтеры НЛМК высадили больше 650 деревьев и кустарников в Липецке
Общество
Общество
120
сегодня, 18:45
1

Сотрудники Строительно-монтажного треста НЛМК получили ведомственные, региональные и городские награды

10 августа у липецких строителей — профессиональный праздник. День строителя отмечают ежегодно во второе воскресенье августа. Торжественные мероприятия по этому поводу начались 7 августа большим областным праздником в театре Танца «Казаки России». А 8 августа чествовал своих сотрудников Строительно-монтажный трест НЛМК — специализированная строительная компания Группы НЛМК, в которой сегодня работают более 500 человек.  

Городские, региональные и ведомственные награды в общей сложности получили 87 сотрудников предприятия. Шестеро из них отмечены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. От самого треста чествовали занесённых на доску почёта предприятия и имеющих большой стаж работы — шестерых сотрудников. Они работают в тресте уже больше 40 лет! 

В этом году именно объект Строительно-монтажного треста НЛМК — нагревательная печь в цехе горячего проката НЛМК признан «Лучшей строительной площадкой года» по версии Союза строителей Липецкой области. Как рассказал генеральный директор ООО «СМТ НЛМК»  Роман Батищев, эта награда даётся за множество показателей: и лучшие практики по обустройству и содержанию инфраструктуры строительной площадки, и показатели по охране труда и технике безопасности, и организация работ на высоте и подвоза воды. СМТ НЛМК на время работ были возведены строительные городки с хорошими бытовыми условиями, сотрудники были обеспечены комнатой приёма пищи, раздевалками, интернетом, местами для курения и даже климат-контролем. 
Сегодня строительно-монтажный трест НЛМК состоит из нескольких блоков: предприятие ведёт работы собственными силами и сопровождает строительство, как генподрядчик. Для управления подрядчиками сформированы отдельные команды: они следят за всеми этапами строительства, начиная от закупки материалов и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию. Компания располагает парком современно строительной техники. 

WhatsApp Image 2025-08-08 at 17.24.58 (1).jpeg

Строительно-монтажный трест НЛМК работает и в других регионах страны. Например, он вы ступает генподрядчиком строительства молочного комплекса агрохолдинга «РумелкоАгро» в Тверской области. Сейчас трест активно развивает участок ПНР — пусконаладочных работ, которые настраивают и запускают оборудование на конечном этапе строительства. Развивается направление календарно-сетевого планирования, которое позволяет эффективней организовывать строительство на всех этапах. В тресте появляются, новые как инженерные, таки рабочие места. 

В промышленном строительстве дело обстоит иначе, чем в жилищном: заметного спада не произошло. В Строительно-монтажном тресте НЛМК на 2027-2028 годы прогнозируют пик загрузки. Планируются две большие стройки — на липецкой площадке и Стойленском ГОКе в Старом Осколе Белгородской области.  
Думая о будущем, огромное значение в Строительно-монтажном тресте НЛМК уделяют работе с молодёжью: сейчас интерес к отрасли у абитуриентов растёт. Конкурс на строительные специальности давно превышает 3-4 человека на место. Чтобы на предприятии работали лучшие, трест предоставляет места для практики студентам вузов и ссузов. 

Строительно-монтажный трест НЛМК и сам комбинат активно сотрудничают с ЛГТУ и Липецким индустриально-строительным колледжем. Хорошие теплоэнергетики, строители и сварщики сейчас на вес золота, и их привлекают на предприятие ещё со студенческой скамьи.

В тресте постоянно обучают и повышают квалификацию и уже действующих сотрудников. Открыты здесь и к соискателям из других городов: приезжих обеспечивают жильём, оплачивают им проезд — для вахтовиков создают комфотные условия. Для всех сотрудников органзиована доставка на предприятие, горячее питание, предоставляется весь социальный пакет. 

Почетные грамоты ко Дню строителя от администрации Липецка и Липецкого городского Совета депутатов сотрудникам Строительно-монтажного треста НЛМК вручала председатель Липецкого городского Совета депутатов Евгения Фрай. 

IMG_0255 (1).jpg

— День строителя — это наш общий праздник, потому что стройка — это жизнь. Если строительная отрасль успешно работает — вместе с ней работает и очень много других смежных отраслей. Стройка — это креатив, инновации, это научный подход и точные расчёты. А промышленное строительство — особая сфера, в которой не может быть ни одной ошибки. К людям, которые заняты в промышленном строительстве, мы испытываем особый пиетет. Вы создаёте объекты, которые потом живут и сами что-то создают! Наш Строительно-монтажный трест — это такой вечный двигатель жизни, креатива, развития!  Я с удовольствием вручаю почётные грамоты людям, которые их точно заслужили! — сказала Евгения Фрай.

Генеральный директор ООО «СМТ НЛМК» Роман Батищев добавил, что каждый новый построенный объект доказывает профессионализм и упорство сотрудников треста и становится весомым вкладом не только в будущее родного предприятия, но и в будущее всего региона. Неслучайно один из сотрудников компании — начальник технического отдела Строительно-монтажного треста НЛМК Вадим Никифоров в этом году удостоен почетного звания «Заслуженный строитель Липецкой области» за высокие достижения и значительный личный вклад в развитие строительной отрасли Липецкой области. 

Вадим Никифоров после школы поступил в ЛГТУ на строительную специальность. Но в профессию пришёл не сразу: после института служил в армии, а в 1996-м году начал работать на НЛМК стропальщиком. Потом стал мастером в Кислородно-конвертерном цехе №1, а потом пришёл в строительное управление на должность инженера. Далее стал руководителем группы, начальником отдела строительно-монтажного цеха. А позже этот цех влился в Строительно-монтажный трест НЛМК. Непосредственно в тресте он работает с 2009 года. С этого времени в возведении всех крупных объектов Вадим Никифоров принимал самое непосредственное участие. В этом списке — и «Россиянка», и объекты ККЦ-1. Его отдел занимается обслуживаем и инженерной подготовкой каждого проекта треста, начиная от заявочной кампании и до сдачи объекта. Вадим Никифоров воспитал множество ценных кадров. 

WhatsApp Image 2025-08-08 at 17.24.58.jpeg

И Вадим Никифоров — далеко не единственный в тресте, заслуживший признания на самом высоком уровне. Среди награждённых — сварщики, монтажники, водители, машинисты крана. Как отметила начальник управления по персоналу, социальным и общим вопросам Светлана Масась — все те люди, которым есть что праздновать и есть чем гордиться и у которых особенный культурный код — код строителя, что подтверждается заработанной за долгие годы репутацией. 

День строителя
1
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Депутат
17 минут назад
Что же вы армянских "строителей" не поздравили? Это ж они теперь весь Липецк "благоустраивают", своих то строителей всех разогнали
Ответить
