Эксперты оценили вероятность распространения лихорадки чикунгунья в России

Лихорадка чикунгунья, вспышка которой зарегистрирована в одной из провинций Китая, может дойти до России, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Как объяснил эпидемиолог и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, инфекция переносится комарами рода Aedes, который в России встречается в южных регионах. «Это вызывает настороженность», — подчеркнул эксперт. 

При этом, по его словам, несмотря на то, что вирус известен с 1952 года, его вспышек в России пока не было. Комары рода Aedes также могут привести к заражению человека лихорадкой денге, желтой лихорадкой или вирусом Зика, отметил иммунолог Михаил Болков.

По словам экспертов, риск заражения лихорадкой чикунгунья также есть в регионах, расположенных на границе с Китаем — в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области.В Роспотребнадзоре сообщили, что от человека к человеку болезнь не передается. Однако Геннадий Онищенко отметил, что лихорадкой чикунгунья можно заразиться при контакте с кровью больного. Также, по его словам, возможна передача заболевания от матери плоду.

В России сейчас завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы, но существуют риски ее завоза, отметили в Роспотребнадзоре.

По данным ВОЗ, лихорадка чикунгунья распространена уже более чем в 110 странах и есть риски ее распространения по всему миру.
