Сегодня в Липецке: большой спортивный праздник, работодатели не видят разницы между магистрами и бакалаврами
В России
40
37 минут назад
От укусов клещей в Тамбовской области пострадали 1 139 детей
В 36,6% случаях присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков, в 25,6% — на территории природных биотопов (леса, луга, водоёмы), в 9% — на территории дач, в 24% — в черте населённых пунктов, в 1,5% — при посещении кладбищ.
«Специалисты ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» продолжают проводить экспресс-исследование клещей, снятых с людей и отловленных в природных биотопах. Из 3 044 исследованных клещей 488 были заражены возбудителями боррелиоза, 123 — гранулоцитарным анаплазмозом человека», — сообщает издание.
За весну и лето клещевым боррелиозом в Тамбовской области заболели 19 человек, что в три раза выше чем в прошлом году.
0
0
0
0
0
Комментарии