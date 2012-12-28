Все новости
В России
40
37 минут назад

От укусов клещей в Тамбовской области пострадали 1 139 детей

По состоянию на 7 августа в медицинские учреждения Тамбовской области обратились 3 755 человек, пострадавшие от укусов клещей. Из них 1 139 – дети. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года (тогда было зарегистрировано 1 852 обращения, в том числе от 512 детей), сообщает «ОнлайнТамбов. ру».

В 36,6% случаях присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков, в 25,6% — на территории природных биотопов (леса, луга, водоёмы), в 9% — на территории дач, в 24% — в черте населённых пунктов, в 1,5% — при посещении кладбищ.

«Специалисты ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» продолжают проводить экспресс-исследование клещей, снятых с людей и отловленных в природных биотопах. Из 3 044 исследованных клещей 488 были заражены возбудителями боррелиоза, 123 — гранулоцитарным анаплазмозом человека», — сообщает издание.
За весну и лето клещевым боррелиозом в Тамбовской области заболели 19 человек, что в три раза выше чем в прошлом году.
