На берегу привокзального пруда нашли удочку погибшего мужчины
Происшествия
Установлена личность погибшего в пруду рыбака
Происшествия
16-летний велосипедист погиб вечером под колесами автомобиля
Происшествия
Тело мужчины нашли в привокзальном пруду
Происшествия
13-летняя девочка вышла из автобуса и попала под машину
Происшествия
42-летний липчанин упал с четвертого этажа на козырек подъезда
Происшествия
В Тербунском районе похоронили погибшего на СВО 23-летнего парня
Общество
Липецкие абитуриенты массово подались в инженеры
Общество
Кратковременные дожди ненадолго вернутся в Липецкую область
Погода в Липецке
Дождь помешал липчанам выйти из подъезда
Общество
Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
Здоровье
14-летний подросток выбил ногой стеклянное ограждение сквера
Происшествия
Мошенники посоветовали ельчанину скачать российский мессенджер, на который переходят все госструктуры
Происшествия
Цены на бензин росли в Липецкой области
Экономика
Следом за акацией в области зацвела вишня
Общество
Обвинённая в избиении мальчика в лагере многодетная мать написала встречное заявление
Происшествия
Администрация выплатит 50 000 рублей покусанной бездомной собакой школьнице
Общество
У задолжавшего на содержание сыновей 125 000 рублей грязинца арестовали банковские счета
Общество
В Липецкой области сухо и до +26
Погода в Липецке
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В России
33
31 минуту назад

Банкам запретят передавать коллекторам долги с просрочкой свыше 60 дней

Банкам предлагают запретить передачу долгов граждан коллекторам с просрочкой свыше 60 дней. Такой законопроект в ближайшее время внесет в Госдуму глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
 
Согласно статистике Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), уже второй год подряд в России снижается доля долгов граждан, не превышающих 50 тыс. рублей, хотя на них по-прежнему приходится 31% от общего числа, говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая есть у «Известий». В то же время растет объем просрочек по более крупным суммам: удельный вес займов от 50 до 200 тыс. за последний год увеличился до 26%, а от 200 до 500 тыс. — до 22%. Кредиты свыше 500 тыс., но менее 1 млн рублей, составляют 12% от всех случаев, а на должников с задолженностью свыше 1 млн приходится еще 9%.
 
«Более половины населения страны выплачивают от одного до трех кредитов одновременно, при этом свыше 30% граждан платят ежемесячно по займам более 50% от своего дохода. Сумма закредитованности граждан остается по-прежнему высокой», — отмечается в документе.
 
Также в нем указывается, что в России сохраняется широкая практика передачи просроченных задолженностей третьим лицам — коллекторским агентствам. Это, зачастую, приводит к нарушению прав должников, росту социальной напряженности и ухудшению качества жизни заемщиков.
