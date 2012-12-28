Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
Мошенники посоветовали ельчанину скачать российский мессенджер, на который переходят все госструктуры
В России
36
52 минуты назад
Просрочка малого бизнеса по кредитам достигла рекордных 767 млрд
«Опережающее увеличение просрочки говорит о том, что качество портфеля снижается. Общий объем долгов вырос меньше, поскольку спрос на кредиты снизился из-за высоких ставок, а банки ужесточили выдачу новых ссуд МСП из-за повышенных рисков», — объяснил старший научный сотрудник Президентской академии Владимир Еремкин.
Главная причина роста просрочек — высокая ключевая ставка. С июля 2024-го по июнь 2025-го она поднялась с 16 до 21%, напомнил председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев. Даже при нынешних 18% банки прибавляют к ней 5–7 п. п., и ставка для компаний достигает 23–25%.
Другая причина — слабый потребительский спрос и растущие издержки на фоне разгона инфляции, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. На ситуацию также повлияли индексация налогов, повышение МРОТ, рост арендных платежей, а также удорожание сырья и оборудования, отметил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.
Наконец, ситуацию усугубила сезонность. Весной компании одновременно уплачивали налоги (НДС, на прибыль), страховые взносы и аренду, напомнил Максимов. Для многих, особенно в низкомаржинальных секторах — рознице, общепите и строительстве, — это стало последним толчком к просрочке.
По данным Банка России, больше всего долгов набрали МСП из научно-технической деятельности, строительства, недвижимости, торговли и финансов. Там и сложились наибольшие объемы просрочек, считает Владимир Чернов.
0
0
0
0
0
Комментарии