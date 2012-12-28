Все новости
В России
36
52 минуты назад

Просрочка малого бизнеса по кредитам достигла рекордных 767 млрд

За январь – май 2025-го малый и средний бизнес взял кредитов почти на 6 трлн рублей — на четверть меньше, чем годом ранее. При этом общий долг вырос на 9%, до 16 трлн, а просрочка по платежам увеличилась на 14%, до 766 млрд. Это стало рекордом как минимум за четыре года (статистики за более ранний период нет), подсчитали «Известия» по данным ЦБ.

«Опережающее увеличение просрочки говорит о том, что качество портфеля снижается. Общий объем долгов вырос меньше, поскольку спрос на кредиты снизился из-за высоких ставок, а банки ужесточили выдачу новых ссуд МСП из-за повышенных рисков», — объяснил старший научный сотрудник Президентской академии Владимир Еремкин.

Главная причина роста просрочек — высокая ключевая ставка. С июля 2024-го по июнь 2025-го она поднялась с 16 до 21%, напомнил председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев. Даже при нынешних 18% банки прибавляют к ней 5–7 п. п., и ставка для компаний достигает 23–25%.

Другая причина — слабый потребительский спрос и растущие издержки на фоне разгона инфляции, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. На ситуацию также повлияли индексация налогов, повышение МРОТ, рост арендных платежей, а также удорожание сырья и оборудования, отметил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.

Наконец, ситуацию усугубила сезонность. Весной компании одновременно уплачивали налоги (НДС, на прибыль), страховые взносы и аренду, напомнил Максимов. Для многих, особенно в низкомаржинальных секторах — рознице, общепите и строительстве, — это стало последним толчком к просрочке.

По данным Банка России, больше всего долгов набрали МСП из научно-технической деятельности, строительства, недвижимости, торговли и финансов. Там и сложились наибольшие объемы просрочек, считает Владимир Чернов.
