Сегодня в Липецке: развенчиваем миф, что женщины гораздо дольше собираются на работу и прощай, горячая вода
В России
203
вчера, 16:18
Пациенты могут остаться без современной терапии
Согласно правилу, если в конкурсе участвуют препараты, полностью произведенные в России, остальные заявки будут отклоняться как иностранные.
«В перечень таких препаратов планируется включить наркотические и психотропные лекарства, препараты крови, а также 215 позиций из действующего перечня стратегически значимых лекарств», — уточняется в документе.
Предлагаемое ограничение существенно снизит ежегодную экономию на торгах и, с учетом ежегодного роста потребности в лекарственном обеспечении, неизбежно приведет к увеличению расходов здравоохранения и искусственной монополизации производства лекарств, считают в ВСП.
Внедрение правила может привести к перебоям с поставками, ограничению ассортимента и снижению доступности современной терапии для пациентов, подчеркнул сопредседатель ВСП Ян Власов. А любая задержка в предоставлении препарата или его резкая замена негативно отражается на состоянии больных по некоторым категориям социально значимых заболеваний, подчеркнул эксперт.
2
0
0
0
0
Комментарии