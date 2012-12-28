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В России
41
55 минут назад

В России на треть выросло количество дел об отмывании денег

За половину 2025-го в России выявили 862 дела, связанных с отмыванием средств — по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 33%, следует из июльской статистики МВД, которую изучили «Известия».

Половина нарушений касалась легализации денег в крупном (от 1,5 млн рублей) и особо крупном (от 6 млн рублей) размерах.

Сегодня одна из самых популярных схем отмывания преступных доходов — обналичивание через фирмы-однодневки, поделился управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

«Популярны инвестиции в недвижимость, драгметаллы, крипту, ценные бумаги через подставных лиц. Появляются и новые схемы — через микрофинансовые организации, фиктивные фонды и переводы денег за рубеж через третьи страны», — перечислил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Например, в июле бывший замминистра обороны Тимур Иванов получил 13 лет колонии за присвоение 216 млн рублей при покупке паромов для Керченской переправы и хищение с отмыванием почти 4 млрд из банка «Интеркоммерц». Также в марте задержали популярного блогера Александру Митрошину. Она уклонилась от уплаты налогов, получив свыше 127 млн, и легализовала их, купив квартиру в Москве.

За январь-июнь также на 20% выросло число преступлений, связанных со взятками — почти до 17 тыс., следует из данных МВД. По данным СМИ, в России за три месяца 2025-го возбудили дела о коррупции против как минимум 99 депутатов и высокопоставленных чиновников. 
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