Бизнес
38
13 минут назад

Из «бассейна» прямиком в ИТ: как участники «Школы 21» начали карьеру в сфере цифровых технологий

В «Школу 21» — школу цифровых технологий от Сбера — приходят люди разных возрастов и из разных профессиональных областей. Одни с детства мечтали создавать игры, но не знали, где этому научиться. Другие работали в одной профессии и боялись решиться на что-то новое, а кто-то просто рискнул — и не прогадал.

Мы поговорили с участниками «Школы 21» в Липецке и узнали, как проходит их погружение в мир ИТ и с чего начинается путь к профессии будущего. Читайте, как липчане всего за 26 дней начали карьеру в ИТ. 

Весной 2025 года Александр, Татьяна, Даниил и Егор решили пройти отборочный этап, который в «Школе 21» называют «бассейном». Он длится 26 дней и проходит очно в кампусе школы. Участники изучают основы языка программирования C, а также выполняют индивидуальные и групповые проекты. За это время герои интервью успели пообщаться с потенциальными работодателями и даже выйти на работу по новой специальности. 

1 (104).jpg

В этом им помог директор липецкого кампуса «Школы 21», который заметил потенциал в ребятах и порекомендовал их в АНО «Цифровой регион. Липецк» (АНО «ЦРЛ»). Александр, Татьяна, Даниил и Егор теперь руководят ИТ-проектами: занимаются цифровой трансформацией органов государственной власти Липецкой области и реализуют проекты с искусственным интеллектом. 

«Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера, которая даёт возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. 100% выпускников успешно трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах. 

Кампусы школы работают круглосуточно 365 дней в году. Проект в Липецке реализуется Сбером при поддержке Правительства Липецкой области.

Участники проходят обучение на цифровой образовательной платформе Сбера, которая разработана специально для «Школы 21». Это технологичный продукт с игровыми механиками, который позволяет быстро адаптировать образовательные программы и подстраивать их под актуальные запросы рынка.

Егор Фомин: «Если хочешь — можешь. Главное — не бояться плыть»


Егору 23 года, он окончил Липецкий металлургический колледж по специальности «Программист». Во время учёбы интерес к профессии чуть ослаб, но однажды он услышал о «Школе 21» — и решил дать себе второй шанс. 

Он стал участником самого первого «бассейна» в Липецке: почти четыре недели учёбы, задачи, дедлайны и большие объёмы новой информации — но результат того стоил. Егор понял, что энтузиазм теперь сильнее прежнего.

«Это был вызов — и я его принял. Пришлось развить тайм-менеджмент и учиться находить общий язык с разными людьми. И, конечно, появились настоящие друзья — те, с кем мы ночами в кампусе пели под гитару и играли в настольные игры после ИТ-проектов», — рассказывает участник.

На основном обучении Егор выбрал неразработческое направление — системный и бизнес-анализ. Для него эта программа — про логику, коммуникацию и выстраивание эффективных процессов. Участник сразу почувствовал себя на своём месте. 

IMG_5650.JPG

Сегодня Егор — руководитель проектов в АНО ЦРЛ, отвечает за ИИ-трансформацию органов власти Липецкой области. Своего работодателя он впервые увидел за игрой в настольный теннис. И проиграл. Но это, похоже, только добавило очков к карме.

«Если бы не “бассейн”, я бы и не узнал об этой вакансии — и точно не получил бы нужных навыков. Сейчас я внедряю ИИ в госструктуры Липецка. А дальше — посмотрим. Сначала хочу цифровизовать родной город, а потом виднее будет», — делится Егор.

Участники «Школы 21» выстраивают индивидуальный образовательный трек, исходя из своих целей. Можно выбрать направления разработки: GameDev, Backend, Frontend, мобильная разработка. Или программы, где профессиональное написание кода — не основное направление деятельности: кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов.


Татьяна Болотова: «Мне 36 — и я только начинаю в разработке»

IMG_5641.JPG

У Татьяны за плечами факультет менеджмента в НИУ ВШЭ и карьера тестировщика. Компьютерные технологии её интересовали с детства, поэтому она решила не бросать источник своего вдохновения и поступила в «Школу 21» на направление разработки. 

«Когда-то я просто решила попробовать что-то новое, и вот теперь снова учусь. Только на этот раз — тому, что действительно нравится. Писать код — моё любимое занятие, поскольку сразу вижу результат работы. Интересно придумывать элегантные решения и разбираться в алгоритмах», — добавляет Татьяна.

От отборочного этапа Татьяна осталась в восторге. Она признается, что даже если бы не прошла его, всё равно это было бы для неё полезным опытом. На «бассейне» Татьяна справлялась с высоким темпом работы за счёт постоянного самообразования, она читала различные источники информации каждую свободную минуту. 

«Даже если кажется, что ничего не выходит, нужно продолжать с полной отдачей. В этом и сила — не сдаваться. А ещё нужно понимать, что глупых вопросов не бывает и всегда найдётся тот, кто знает на них ответы», — рассказывает участница.

Сейчас Татьяна совмещает две роли в АНО «ЦРЛ»: тестировщик и специалист по машинному обучению (ML). 

«Тестировщиком я работала с 2019 года, и это сыграло мне на руку. ML учусь в процессе работы. В перспективе хочу развиваться в разработческом направлении и стать востребованным специалистом. Уверена, что навыки, которые получаю сейчас на работе и в “Школе 21”, помогут мне в любой сфере — ведь в ИТ ничего не бывает лишним», — завершает Татьяна.


Александр Фёдоров: «Игры — это мечта, которую я теперь превращаю в реальность»

IMG_5645.JPG

Александру 30 лет, он работал в Ecom.tech и разрабатывал ИТ-решения для ритейла. Но с детства обожал компьютеры и любил творить. Чтобы приблизиться к мечте детства — создавать компьютерные игры — Александр решил поступить «Школу 21». 

«ИТ объединяет компьютеры и творчество, хотя с первого взгляда кажется, что это противоположные вещи. Видеоигры научили меня поднимать серверы, настраивать сети и разбираться в конфигурациях. Теперь этот опыт работает на меня. В школе я выбрал направление разработки — GameDev», — говорит Александр.



Во время отборочного «бассейна», рассказывает Александр, совмещать работу и учёбу было крайне сложно. Но не угаснуть энтузиазму ему помогло окружение. В итоге участник смог не только развить технические и мягкие навыки, но и найти друзей. 

IMG_5644.JPG

«Друзья — это главное, что я вынес из отборочного этапа. И, конечно, навыки учиться на лету, даже когда необходимо держать в голове огромное количество новой информации и успевать к дедлайнам. “Бассейн” даёт взамен ещё больше», — делится он.

Сейчас Александр продолжает учиться в «Школе 21» и работает по совместительству руководителем ИТ-проектов и аналитиком в некоммерческой ИТ-организации: отвечает за взаимодействие с заказчиками и формулирует требования к ПО. Нет предела совершенству, поэтому участник хочет применить на практике свои навыки и приобрести новые. Кроме того, он стремится обменяться с коллегами опытом в вопросах проектирования и реализации ML-сервисов. 

Поступление в «Школу 21» не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50% участие в проекте — первый опыт в сфере цифровых технологий.

Обучение в «Школе 21» строится по методике «равный равному», когда участники обмениваются знаниями и опытом друг с другом. Благодаря этому участники получают не только твёрдые, но и мягкие навыки, без которых невозможно создать качественный ИТ-продукт. Это умение работать в команде, самодисциплина, управление временем, способность отстаивать свою точку зрения и находить компромисс.


Даниил Иванников: «Наше дело — внедрять технологии будущего уже сегодня»

IMG_5649.JPG 

Даниилу 24 года. Он окончил колледж по специальности «инженер-строитель», затем получил высшее образование в области радио- и спутникового оборудования. В ИТ его привели интерес к искусственному интеллекту и желание делать что-то полезное для общества.

«В сфере цифровых технологий точно есть возможности как для профессионального, так и личностного роста. Развитие искусственного интеллекта и интеграция его в сферы жизни наших граждан — передовая отрасль. Цифровые инженеры первыми среди первых внедряют ранее невиданные для человека технологии в повседневный быт, чтобы улучшить уровень жизни. Сейчас весь мир цифровизируется. Всё больше и больше технологий становятся частью жизни. Поэтому полезно уметь и знать, как ими пользоваться. Особенно если эти способности идут на благо», — поделился Даниил.

Он успешно «проплыл бассейн», заняв первое место в рейтинге участников. По словам Даниила, сложнее всего было справиться с внутренними сомнениями и страхом неизвестности. Но для него это было важным этапом становления как личности и специалиста. 

IMG_5648.JPG

Сейчас Даниил руководит ИИ-проектами в АНО «ЦРЛ». В работе ему помогают как твёрдые, так и мягкие навыки. Он может найти подход к разным людям и решать задачи наиболее эффективными методами. 

«Пройти этот путь мне помогли верные друзья, с которыми я познакомился на отборочном этапе. В “Школе 21” я понял свои сильные стороны и как с ними работать. Здесь же нашёл работу над проектом, который всегда хотел реализовать, своё призвание в жизни и очень дорогого мне человека», — поделился Даниил.

Попробовать себя в роли цифрового инженера может каждый, независимо от опыта работы, уровня подготовки и образования. Записывайтесь на ближайший «бассейн» в Липецке, который стартует 4 августа 2025 года. Чтобы участвовать в этом и следующих отборах, оставьте заявку на сайте https://21-school.ru

ПАО Сбербанк Реклама. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ШКОЛА 21"





0
0
0
0
0
