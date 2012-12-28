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В России
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27 минут назад
«Смертность» бизнеса в 1,5 раза превысила его «рождаемость» в 2025 году
Чаще всего закрывались компании в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности. Эти сферы наиболее чувствительны к росту издержек и снижению спроса, объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Также некоторые зарубежные компании, объявившие об уходе с российского рынка еще в 2022-м, только сейчас приступают к ликвидации юрлиц — например, H&M.Снижается и число автодилеров, которые страдают от нестабильных поставок, ограниченного ассортимента, низкого спроса и высоких расходов на импорт. По оценкам аналитиков, до конца года может закрыться каждый пятый автосалон.
«Рост «смертности бизнеса» в этом году связан с рядом факторов. Прежде всего — большая стоимость кредитов из-за высокой ключевой ставки (в июне она составляла 21%), что ограничивает оборотные средства бизнеса», — объяснил аналитик.
Также усилился фискальный контроль: расширились требования к маркировке, выросли штрафы (например, за утечку персональных данных или перевозку грузов) и налог на прибыль — с 20 до 25%, добавил Чернов. Кроме того, Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ активизировала зачистку «спящих» и неактивных юрлиц, что дополнительно увеличило число закрытий.
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