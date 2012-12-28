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В России
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сегодня, 15:34

Банки массово отказывают россиянам в реструктуризации долгов

Банки массово отказывают россиянам реструктуризации долгов и кредитных каникулах. С отказами сталкиваются 80% обращений, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанке.

Реструктуризация долгов представляет собой смягчение условий договора для заемщика. Число заявок на предоставление кредитных каникул во II квартале 2025 года увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, до 233,8 тыс., а на ипотечных — на 30% (до 6,5 тыс.). Объем обращений для реструктуризации по собственным программам банков выросло на 87% до 1,5 млн, сообщили в Банке России.

Кредитные организации предоставляют и собственные программы реструктуризации ссуд. Самый популярный вариант — увеличить срок кредита, чтобы снизить ежемесячный платеж. Также заемщики могут обратиться за снижением процентной ставки.

Массово отклоняя запросы на реструктуризацию долгов, банки обрекают заемщиков на долговую кабалу и банкротство, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Так, в первом полугодии 2025-го банкротами признали в судебном порядке почти 260 тыс. физлиц, это на 36% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 
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