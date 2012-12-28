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В России
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57 минут назад
Спрос на вторичном рынке жилья вырос на 17% после снижения ключевой ставки
Часть крупных банков уже пересмотрели условия выдачи льготной ипотеки, снизив ставку до уровня 18,7%, отметил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
«Если еще несколько лет назад такая ставка для рынка была заградительной, то за 16 месяцев низкой доступности кредитов на вторичном рынке объем отложенного спроса накопился настолько большой, что и снижение ставок этого уровня имело эффект. По нашим оценкам, интерес к покупке готового жилья резко вырос на 15–17%, а количество ипотечных консультаций выросло в среднем на 8–10%», — добавил он.
По словам эксперта, активизировались не только те, кто планирует приобретение готового жилья с привлечением заемных средств, но и те, кто копил денежные средства на депозитах с целью улучшения жилищных условий.
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