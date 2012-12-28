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В России
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57 минут назад
Россияне активно жалуются на навязанные страховки по кредиткам
Центробанк (ЦБ) подтверждает наличие подобных случаев, однако не считает проблему массовой. Как уточнили в пресс-службе регулятора, нарушения выявлены у отдельных банков, с которыми ведется индивидуальная работа. Часть претензий уже урегулирована.
Чаще всего вместе с картами подключаются полисы страхования жизни, здоровья и потери работы. Также клиентам предлагают страхование от мошенничества и защиту покупок. Иногда оформляются комплексные программы, объединяющие сразу несколько рисков.
Эксперты связывают рост навязываемых услуг с ухудшением экономики кредитных карт для банков. По словам экономиста Андрея Бархоты, на фоне высокой ключевой ставки (21% в течение полугода) и дорогих депозитов (до 15% годовых) банки теряют доходность и стремятся компенсировать убытки за счет дополнительных услуг.
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