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В России
36
37 минут назад

При атаке БПЛА на Воронежскую область пострадали четыре человека

В результате атаки БПЛА в Воронежской области пострадало 4 человека, трое доставлены в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале, передает ТАСС.

"По предварительной информации, число пострадавших в результате атаки беспилотников в регионе увеличилось до четырех", - говорится в сообщении. Две жительницы Воронежа были госпитализированы, еще одной оказали помощь на месте. Мужчину из пригородной зоны госпитализировали с ожогом, добавил губернатор.

Как сообщил Гусев, один частный дом был разрушен в результате возгорания, еще в нескольких повреждены стены, кровля и остекление, в том числе пострадали автомагазин и сарай в пригороде. Другие последствия атаки БПЛА пока уточняются.
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