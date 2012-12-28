В соседней области в результате атаки БПЛА разрушен дом, а у нас – желтый уровень держался всю ночь
В соседней области в результате атаки БПЛА разрушен дом, а у нас – желтый уровень держался всю ночь
В России
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37 минут назад
При атаке БПЛА на Воронежскую область пострадали четыре человека
"По предварительной информации, число пострадавших в результате атаки беспилотников в регионе увеличилось до четырех", - говорится в сообщении. Две жительницы Воронежа были госпитализированы, еще одной оказали помощь на месте. Мужчину из пригородной зоны госпитализировали с ожогом, добавил губернатор.
Как сообщил Гусев, один частный дом был разрушен в результате возгорания, еще в нескольких повреждены стены, кровля и остекление, в том числе пострадали автомагазин и сарай в пригороде. Другие последствия атаки БПЛА пока уточняются.
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