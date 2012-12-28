В соседней области в результате атаки БПЛА разрушен дом, а у нас – желтый уровень держался всю ночь
В соседней области в результате атаки БПЛА разрушен дом, а у нас – желтый уровень держался всю ночь
В России
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44 минуты назад
Нефтехранилище в Адлерском районе загорелось после атаки БПЛА
Из-за падения обломков БПЛА загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тыс. кубометров. Вскоре пламя перекинулось на второй резервуар. Общая площадь пожара составила 362 квадратных метра. Сначала загорелся один резервуар, позже огонь перекинулся на соседний.
"В 06:05 пожарные полностью ликвидировали горение на одном из резервуаров. В 07.30 – локализовали на втором", – уточнили в оперштабе.
Атака началась около 02:15 ночи. Средства ПВО работали над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом, произошло более 20 взрывов. Местные жители и туристы спрятались на подземных парковках и в бомбоубежищах. По предварительным данным, пострадавших нет.
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