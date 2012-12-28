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Тяжелобольному подростку медики отказывали в ведении препарата стоимостью 24 миллиона рублей на дому
В России
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17 минут назад
На подъездах к Крымскому мосту организованы точки выдачи воды
Все посты досмотра на Крымском мосту после временной остановки движения задействованы на 100%, со стороны Тамани и Керчи наблюдаются скопления машин. Задержки на досмотре прогнозируются специалистами до 3 августа.
"По информации администрации Темрюкского района, вдоль трассы со стороны Тамани по направлению к Крымскому мосту организованы две точки, где водителям и пассажирам, ожидающим проезда, выдают бутилированную воду. Этим занимаются четыре волонтера", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также на этом участке установлены 11 биотуалетов.
По данным Telegram-канала о ситуации на подходах к мосту, по состоянию на 17:00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 915 транспортных средств, время ожидания около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 460 транспортных средств, время ожидания около двух часов.
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