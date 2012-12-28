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21 минуту назад

Начальника филиала «Трансэнерго» арестовали за мошенничество

Тверской суд Москвы арестовал директора по энергетическому комплексу - начальника филиала "Трансэнерго" ОАО "РЖД" Валентина Санько, сообщили РИА Новости в инстанции.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Санько Валентина Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере - ред.), на срок один месяц 24 суток", - сказали в суде.

Также по данному делу арестован второй фигурант, Алексей Селяков. Ему предъявлено аналогичное обвинение.

"Трансэнерго" осуществляет функции по удовлетворению потребностей РЖД в электроэнергии, в том числе проводит покупку, передачу и распределение электрической энергии для нужд компании.
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