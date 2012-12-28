Тяжелобольному подростку медики отказывали в ведении препарата стоимостью 24 миллиона рублей на дому
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Тяжелобольному подростку медики отказывали в ведении препарата стоимостью 24 миллиона рублей на дому
В России
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24 минуты назад
Один человек погиб при атаке БПЛА на предприятие в Пензе
"Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования. К сожалению, погибла женщина", — написал он.
Два человека ранены, им оказали необходимую медицинскую помощь. В области ограничили работу интернета. Введен режим воздушной опасности. Общественный транспорт временно не ходит.
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