Задержать мошенников, охотившихся на пенсионеров в Липецке, полиции помог умный домофон «Ростелеком Ключ»

В Липецке цифровой домофон «Ростелеком Ключ» и неравнодушие жителей помогли правоохранительным органам остановить группу мошенников, действовавших под предлогом проверки водяных счетчиков.

. Благодаря оперативным действиям полиции, которые использовали записи с камеры на входе в подъезд одной из жертв, злоумышленники были задержаны.

В июле в Липецке мужчина, представившись проверяющим счетчиков, проник в квартиру 86-летней пенсионерки, похитил деньги и скрылся на машине с сообщниками. Соседка, заметившая пожилую женщину в шоковом состоянии у входа, вызвала полицию и сразу воспользовалась приложением «Ростелеком Ключ». В нем доступны видео с цифрового домофона, недавно установленного в их подъезде. Она нашла запись с камер видеонаблюдения, сделала скриншоты с лицом злоумышленника и передала его полицейским, оперативно прибывшим на место. Высокое качество видео позволило получить подробные изображения не только афериста, но и автомобиля мошенников.

Банда, прибывшая из Самары, была задержана сотрудниками уголовного розыска. Как рассказали правоохранители, группа действовала в Липецке несколько дней, похищая деньги у пожилых людей под предлогом замены приборов учета.

Екатерина Викторова, жительница дома:

«Огромная благодарность полиции, что так быстро сработали. И мы рады, что наш новый умный домофон им пригодился. Соседи узнали о возможности поставить панель “Ростелекома” с видеовызовом и управлением через приложение от родственников, которые установили себе такие же. Решили организоваться: всё-таки живем в 21-ом веке, грех не пользоваться технологиями для обеспечения безопасности и порядка. Провели голосование, жильцы в большинстве идею поддержали. Конечно, некоторые опасались и не хотели менять оборудование, в том числе бабушка, пострадавшая от мошенников. Но этот случай показал, что не зря решились действовать».

В многоэтажных домах города за последний год подключили 253 новых домофонных панели взамен моделей, которые проработали не один десяток лет и выполняли всего две функции: голосовой вызов нужной квартиры и открытие двери ключом или при введении кода.

Чтобы воспользоваться предложением, старшим по дому необходимо собрать подписи простого большинства жильцов. Абонентская плата для пользователей системы составляет 75 рублей.

Александр Лисенков, заместитель директора филиала-директор по работе с массовым сегментом Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«У платформы “Ростелеком Ключ” накопилось немало историй, когда она помогала не только решать соседские споры, но и ловить злоумышленников и помогать людям. Сейчас с приложением можно посмотреть трансляцию камеры домофона в режиме реального времени, получить архивные записи за 7 дней из защищенного облачного хранилища, открыть дверь дистанционно, а также создать одноразовый код на вход для гостей или курьера. Но мы продолжаем развивать наши смарт-сервисы для безопасности: в дальнейшем к этим функциям добавят подключение к системе информирования о чрезвычайных ситуациях и угрозах»

Всего в Липецкой области возможности «Ростелеком Ключ» уже смогли оценить жильцы 524 подъездов. Кроме обеспечения безопасности, система включает в себя и другие решения для многоквартирных домов: видеонаблюдение, системы учета, которые автоматически передают показания в коммунальные службы, а также умные шлагбаумы, управляемые через мобильное приложение. Ими можно пользоваться как в комплексе, так и по отдельности. Так, кроме домофонов липчане дополнительно подключили на платформе порядка 200 камер видеонаблюдения.

Узнать больше о возможностях «Ростелеком Ключ» (6+) и других цифровых решениях компании можно на официальном сайте rt.ru.

ПАО «Ростелеком». Реклама