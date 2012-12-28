В России
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46 минут назад
Жительница Воронежской области получила соцвыплаты на 684 т.р. за нерожденного ребенка
Как установили оперативники ОЭБиПК, 35-летняя жительница Грибановского района незаконно получила более 684 тысяч рублей соцвыплат, представив фиктивное свидетельство о рождении ребенка. Мошенница оформила материнский капитал и пособия, хотя детей при этом не рожала. За федеральной выплатой женщина обратилась в 2022 году. В уполномоченный орган было предоставлено свидетельство о рождении дочери. Документ оказался фальшивкой.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ). Фигурантка находится под подпиской о невыезде. Самое суровое наказание по этой статье – арест на четыре месяца. Но все может обойтись и штрафом или принудительными работами.
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