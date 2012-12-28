В России
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сегодня, 15:02
В Тамбовской области инвалиду компенсируют 940 тысяч рублей, потраченных им на лекарства
Житель Моршанского округа обратился в прокуратуру по вопросу нарушения его прав на лекарственное обеспечение. Прокуратура Октябрьского района Тамбова провела проверку.
В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении обязанности на региональный минздрав обеспечить инвалида необходимым лекарством на постоянной основе, а также взыскать 940 тысяч рублей, потраченных на приобретение препарата. Иск прокуратуры судом рассмотрен и удовлетворен.
После вступления судебного решения в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его исполнение.
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