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58 минут назад
Более 1000 человек эвакуированы из опасных районов КБР
Местных жителей отправляют в пункты временного размещения в соседних населенных пунктах, а туристов, которым скоро предстоит выезд из региона, просят покинуть курорт "Эльбрус". "Кавказ.РФ" выделил для этого около 20 микроавтобусов, которые бесплатно вывозят желающих. Всего эвакуировали уже больше тысячи человек, 342 их них - непосредственно из зоны рядом с селепропускным лотком.
"На данный момент дорога в сторону курорта перекрыта, но открыто автомобильное движение через объездную дорогу в сторону Нальчика. Движение будет осуществляться ориентировочно до 11:00 в зависимости от погодных условий", - отметили в пресс-службе компании, которая управляет туристско-рекреационными зонами в СКФО.
При этом, на самом курорте "Эльбрус" оставаться безопасно, подчеркнули власти Кабардино-Балкарии. По данным МЧС, сель, сошедший 31 июля, повредил водопровод. Без водоснабжения остались около 3 тысяч человек.
"Электроснабжение и газоснабжение осуществляется в штатном режиме. Планируется проведения работ по восстановлению водоснабжения. Администрацией муниципалитета организован подвоз воды", - заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В районе действует режим ЧС, на месте работают все экстренные службы. Туда же прибыл глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, который руководит восстановительными работами и эвакуацией.
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