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сегодня, 13:51

Лава вулкана Ключевской может растопить ледник Богдановича

Полуторакилометровый поток лавы, спускающейся по юго-восточному склону вулкана Ключевской на Камчатке, может растопить один из крупнейших ледников полуострова - Богдановича, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал сети природных парков "Вулканы Камчатки.

Накануне сеть сообщала, что Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту 6 километров после сильного землетрясения на Камчатке. Однако, несмотря на активизацию сопки, Ключевской природный парк оставался доступным для посещения.

"Извержение вулкана Ключевской может привести к таянию одного из крупнейших ледников полуострова. По данным вулканологов, лавовый поток, протяженность которого достигла полутора километров, спускается по юго-западному склону вулкана и движется в сторону ледника Богдановича", - говорится в сообщении.

Его таяние может спровоцировать появление грязевых потоков, также существует вероятность фреатических взрывов (взрывное испарение воды) с выносом пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря.

30 июоя на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.

Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.
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