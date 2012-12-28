Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Происшествия
489
52 минуты назад
3
За совместный кутеж липчанин накатал на друга ложный донос
Житель Липецка сообщил в полицию о вымышленной краже 168 тысяч рублей, чтобы заставить знакомого вернуть потраченные на развлечения средства.
В ходе проверки полицейские выяснили, что деньги были потрачены совместно, а заявление оказалось попыткой скрыть факт нецелесообразных трат от родственников. Злоумышленник признался, что хотел таким образом заставить знакомого возместить ему утраченную сумму.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Обвинительное заключение утверждено прокурором Октябрьского района, материалы направлены в суд. Максимальное наказание по статье — до 3 лет лишения свободы.
2
0
1
0
2
Комментарии (3)