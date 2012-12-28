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489
52 минуты назад
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За совместный кутеж липчанин накатал на друга ложный донос

Житель Липецка сообщил в полицию о вымышленной краже 168 тысяч рублей, чтобы заставить знакомого вернуть потраченные на развлечения средства.

В отдел полиции № 6 УМВД России по Липецку поступило заявление от местного жителя о пропаже денег с его банковского счета. Мужчина обвинил знакомого, которому ранее доверял свой телефон, предварительно получив предупреждение об ответственности за ложный донос.

В ходе проверки полицейские выяснили, что деньги были потрачены совместно, а заявление оказалось попыткой скрыть факт нецелесообразных трат от родственников. Злоумышленник признался, что хотел таким образом заставить знакомого возместить ему утраченную сумму.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Обвинительное заключение утверждено прокурором Октябрьского района, материалы направлены в суд. Максимальное наказание по статье — до 3 лет лишения свободы.
ложный донос
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Командировочный
8 минут назад
Доносы это главная скрепа липчан
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Poker face
38 минут назад
У меня нет друзей, может нет чего-то хорошего, но нет и проблем.
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Александр Н.
44 минуты назад
С таким другом и врага не надо.
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