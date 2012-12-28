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В России
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6 минут назад
На шахтах Кузбасса спасли 80 человек
Так, на шахте "Чертинская-Коксовая" выработка не была обеспечена нужным количеством воздуха, отсутствовал свободный проход и прочее. На 15 суток ограничены работы в лаве.
На ООО "Шахта Сибирская" было превышение концентрации оксида углерода. На 30 суток запретили использовать локомотив.
Шахту им. 7 Ноября-Новая уличили в превышении допустимой концентрации метана и эксплуатации монорельсовой дороги с нарушением требований. На семь суток ограничили работу в штреке.
Шахта "Березовская" не выполнила меры по предотвращению внезапных выбросов угля и газа. На 90 суток запрещена выемка угля в лаве.
– Сохранены жизнь и здоровье порядка 80 человек, которые могли бы пострадать в результате потенциальных аварий, связанных со взрывами, – подчеркнул Виль.
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