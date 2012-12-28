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В России
1 минуту назад

Таксисты пригрозили уходом в серую зону из-за налогов

Таксисты грозят властям уходом в серую зону и ростом аварийности. Отрасль оказалась на грани выживания — новые автомобили подорожали за три года вдвое, лизинговые ставки превышают 30% годовых, кредитные ресурсы для такси практически недоступны. В дополнение порядок начисления НДС стал дополнительной нагрузкой.

Общественный совет по развитию такси (ОСРТ) в своем обращении в Минэкономразвития и Минфин попросил снизить НДС на 50%, как это сделано в сфере общественного питания. Иначе отрасль ждут банкротства, дробления предприятий на мелкие фирмы и уход в тень.
«Рынок такси переживает тяжелый период. А введение НДС в 5%, 7% и до 20% с начала года еще больше отразилось на показателях рентабельности», — рассказал «Известиям» руководитель таксопарка «Ритм» Руслан Сатретдинов.

По данным таксопарка «Авеню Групп», в проблемной ситуации оказались автопредприятия с числом машин более 50, которые имеют выручку свыше 60 млн рублей в год.

«Рост фактической налоговой нагрузки составляет до 30–40% от чистой прибыли, что уже привело к резкому снижению рентабельности», — отметил генеральный директор этой компании Омар Багамаев.

По информации ОСРТ, рост налоговой нагрузки может привести к увеличению числа нелегальных перевозок и, как следствие, к снижению доходов бюджетов всех уровней. Таксисты начнут уходить в серую зону, где контроль за безопасностью и качеством перевозок минимален.

Без адресных мер поддержки рынок рискует потерять легальный сегмент легкового такси, отмечается в письме общественной организации в Минфин и Минэкономразвития, сообщают  «Известия».
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