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В России
2 минуты назад

Безработица в Центральной России снизилась до минимальных 1,4%

В Центральном федеральном округе (ЦФО) уровень безработицы в мае снизился до минимальных 1,4%, следует из данных Банка России, которые проанализировали «Известия». Также показатель упал на Дальнем Востоке до 2,1%, на Урале — до 1,5%, в Сибири — до 3%. На прежнем уровне он сохранился на волго-вятском, северо-западном и южном направлениях — 1,6%, 2,1% и 4,2%, соответственно.

Более высокий уровень безработицы в южных регионах страны обусловлен сезонными факторами, доминированием аграрного сектора и менее разнообразной экономикой, отметил замгендиректора сервиса «Работа.ру» и операционный директор «СберПодбора» Александр Ветерков. Показатель ниже в субъектах с высокими зарплатами и нехваткой кадров — там также активно развиваются новые производства, подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Отличие регионов также связано с менталитетом. По словам Натальи Мильчаковой, молодые люди сейчас становятся более мобильными — они хотят получить более высокие зарплаты, поэтому ради такой цели переезжают в большие города. Такой тренд приводит к недостатку квалифицированных кадров в секторах экономики, добавила она.

«Уровень безработицы далеко не полностью отражает состояние рынка труда в РФ. Дело в том, что безработными считаются вовсе не те, кто сейчас не трудоустроен, а те, кто зарегистрирован в службе занятости и «отчаялся найти работу», — подчеркнул экономист Андрей Бархота.
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