В России
2 минуты назад
Безработица в Центральной России снизилась до минимальных 1,4%
Более высокий уровень безработицы в южных регионах страны обусловлен сезонными факторами, доминированием аграрного сектора и менее разнообразной экономикой, отметил замгендиректора сервиса «Работа.ру» и операционный директор «СберПодбора» Александр Ветерков. Показатель ниже в субъектах с высокими зарплатами и нехваткой кадров — там также активно развиваются новые производства, подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Отличие регионов также связано с менталитетом. По словам Натальи Мильчаковой, молодые люди сейчас становятся более мобильными — они хотят получить более высокие зарплаты, поэтому ради такой цели переезжают в большие города. Такой тренд приводит к недостатку квалифицированных кадров в секторах экономики, добавила она.
«Уровень безработицы далеко не полностью отражает состояние рынка труда в РФ. Дело в том, что безработными считаются вовсе не те, кто сейчас не трудоустроен, а те, кто зарегистрирован в службе занятости и «отчаялся найти работу», — подчеркнул экономист Андрей Бархота.
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