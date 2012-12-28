Липецкая вечЁрка: умерший у магазина, халатные сотрудники колонии и ЧП с ассенизаторской машиной
21-летний водитель с поддельными правами решил откупиться от инспектора ДПС взяткой в 50 000 рублей
НЛМК Live
19
9 минут назад
Сотрудники НЛМК сдали в фандоматы более 750 кг пластика и алюминия
Собранное сырье отправляют на переработку. Из пластиковых гранул и алюминиевых слитков делают мебель, канцелярию, упаковку и другую продукцию.
Собранное сырье отправляют на переработку. Из пластиковых гранул и алюминиевых слитков делают мебель, канцелярию, упаковку и другую продукцию.
Фандоматы появились на комбинате в прошлом году на центральных проходных и в Университете НЛМК. За это время работники компании сдали более 23 000 единиц пустой тары. Если поставить все сданные бутылки и банки друг на друга, то их высота составит более 17 километров. Это в два раза выше Эвереста. Переработка собранной пластиковой тары позволила сэкономить 5 200 литров нефти, которую используют для изготовления пластика.
На НЛМК действует масштабная программа по обращению со вторичным сырьем. На комбинате перерабатывают и возвращают в производство строительные материалы, лом железобетона, железосодержащий шлам, дерево и другие материалы. Общий уровень рециклинга на НЛМК составляет более 99%.