Сотрудники НЛМК сдали в фандоматы более 750 кг пластика и алюминия

Собранное сырье отправляют на переработку. Из пластиковых гранул и алюминиевых слитков делают мебель, канцелярию, упаковку и другую продукцию.

Сотрудники Новолипецкого металлургического комбината сдали более 750 кг пластиковой и алюминиевой тары. Принимают ее специальные аппараты - фандоматы. Они способны самостоятельно определять материал тары и ее количество. Участники экологической акции получают бонусы от партнёров проекта, которые можно потратить в магазинах, кафе или на оплату различных услуг.Собранное сырье отправляют на переработку. Из пластиковых гранул и алюминиевых слитков делают мебель, канцелярию, упаковку и другую продукцию.Фандоматы появились на комбинате в прошлом году на центральных проходных и в Университете НЛМК. За это время работники компании сдали более 23 000 единиц пустой тары. Если поставить все сданные бутылки и банки друг на друга, то их высота составит более 17 километров. Это в два раза выше Эвереста. Переработка собранной пластиковой тары позволила сэкономить 5 200 литров нефти, которую используют для изготовления пластика.На НЛМК действует масштабная программа по обращению со вторичным сырьем. На комбинате перерабатывают и возвращают в производство строительные материалы, лом железобетона, железосодержащий шлам, дерево и другие материалы. Общий уровень рециклинга на НЛМК составляет более 99%.