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сегодня, 15:04

В РФ ввели новые госпошлины для автовладельцев

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября вводит новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов, а также повышает несколько действующих.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2025 года вводит новые государственные пошлины для автовладельцев и повышает ряд действующих. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, будут увеличены около полутора десятков сборов, имеющих отношение к автомобилистам. К примеру, пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) повышается с 800 до 1,2 тыс. рублей. Внесение изменений в выданный ранее паспорт обойдется в 525 рублей вместо 350 рублей. Пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) повышается втрое: до 1,5 тыс. рублей в бумажном варианте и до 4,5 тыс. рублей на пластиковом носителе, — пишут «Известия».

Среди прочего стоимость выдачи водительского удостоверения увеличится вдвое и составит 4 тыс. рублей за права старого образца и 6 тыс. — за нового. Пошлина за выдачу госномеров вырастет с 2 тыс. до 3 тыс. рублей. В три раза увеличатся пошлины за выдачу свидетельства о соответствии требованиям безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) с внесенными в нее изменениями (до 4,5 тыс. рублей) и за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства (до 3 тыс. рублей).

Кроме того, вводится госпошлина за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты в размере 500 рублей. Устанавливается госпошлина за выписку из госреестра транспортных средств в размере 50 рублей (сейчас услуга предоставляется на безвозмездной основе). Пошлина за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям составит 15 тысяч рублей.

Ранее в этот день в Минздраве заявили, что изменений в порядок организации медицинского освидетельствования водителей и формы медицинского заключения с 1 августа текущего года вводить не планируется. Они вступят в силу с 1 марта 2027 года.
авто
госпошлины
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