Бренд «Лебедяньмолоко» признан победителем премии «Марка №1 в России»

Стали известны победители ежегодной Национальной премии доверия покупателей «Марка №1 в России 2025». Среди них — компания «Лебедяньмолоко», которая удостоена звания лучшей в категории "Молочная продукция".

За лучших производителей товаров и услуг проголосовали десятки тысяч россиян по всей стране. С 2 июня по 27 июля 2025 года потребители заполняли открытые анкеты в электронных СМИ и социальных сетях, выбирая самые надежные и любимые бренды.

Исполнительный директор компании «Лебедяньмолоко» Александр Комаров прокомментировал победу: «Для нас большая честь получить столь значимую награду, которую присуждают сами покупатели. Это не просто победа — это признание многолетней работы нашей команды. Спасибо каждому, кто голосовал за нас, доверял нам все эти годы и выбирал «Лебедяньмолоко». Мы ценим вашу поддержку и будем продолжать радовать вас только натуральными и лучшими продуктами!».





Компания «Лебедяньмолоко» демонстрирует впечатляющий рост и входит в число лидеров среди наиболее динамично развивающихся компаний за последние 5 лет. Кроме того, компания уверенно удерживает позиции в рейтинге крупнейших переработчиков молочной продукции в стране!





Знак «Марка №1» — это не только символ качества, но и доказательство народного доверия. Продукцию «Лебедяньмолоко» выбирают, любят и рекомендуют.

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