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В России
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35 минут назад
В РФ хотят продлить лечение гипертоников до 12 месяцев
Минздрав России предложил продлить лечение пациентов с гипертонией с 10 дней до 12 месяцев.
Документ представляет собой проект приказа об утверждении новых стандартов медицинской помощи взрослым при артериальной гипертензии и гипертоническом кризе. В документе определены объемы и виды медицинских вмешательств, включая лекарственную терапию, лабораторные и инструментальные исследования, консультации специалистов.
Список обязательных обследований для пациентов с высоким давлением может значительно расшириться — в Минздраве России предлагают добавить более шести новых диагностических процедур.
Среди новых диагностических требований — анализ крови на общий белок и билирубин, исследование активности печеночных ферментов (АЛТ и АСТ), рентгенография грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости и другие процедуры. В условиях стационара также предполагается ежедневный осмотр кардиолога с обязательным участием среднего и младшего медицинского персонала.
Существенным изменением может стать и средняя продолжительность лечения: вместо прежних 10 дней она теперь может составить до 12 месяцев, — пишет «Газета.Ru».
Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются главной причиной летальных исходов и инвалидности в стране. Сейчас всем пациентам с артериальной гипертензией рекомендуется регулярно сдавать кровь для определения расширенного липидного профиля: уровней общего холестерина, ЛПВП, ЛПНП и триглицеридов.
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