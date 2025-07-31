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В России
34
35 минут назад

В РФ хотят продлить лечение гипертоников до 12 месяцев

Минздрав России предложил продлить лечение пациентов с гипертонией с 10 дней до 12 месяцев.

В министерстве здравоохранения Российской Федерации предложили обновить стандарты лечения гипертонии. В соответствии с новой инициативой среднюю продолжительность лечения людей с высоким давлением могут продлить до года вместо 10 дней. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ представляет собой проект приказа об утверждении новых стандартов медицинской помощи взрослым при артериальной гипертензии и гипертоническом кризе. В документе определены объемы и виды медицинских вмешательств, включая лекарственную терапию, лабораторные и инструментальные исследования, консультации специалистов.

Список обязательных обследований для пациентов с высоким давлением может значительно расшириться — в Минздраве России предлагают добавить более шести новых диагностических процедур.

Среди новых диагностических требований — анализ крови на общий белок и билирубин, исследование активности печеночных ферментов (АЛТ и АСТ), рентгенография грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости и другие процедуры. В условиях стационара также предполагается ежедневный осмотр кардиолога с обязательным участием среднего и младшего медицинского персонала.

Существенным изменением может стать и средняя продолжительность лечения: вместо прежних 10 дней она теперь может составить до 12 месяцев, — пишет «Газета.Ru».

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются главной причиной летальных исходов и инвалидности в стране. Сейчас всем пациентам с артериальной гипертензией рекомендуется регулярно сдавать кровь для определения расширенного липидного профиля: уровней общего холестерина, ЛПВП, ЛПНП и триглицеридов.
здоровье
гипертония
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