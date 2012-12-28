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сегодня, 13:21
На Камчатке вода сошла с подтопленных после землетрясения и цунами территорий
Вода полностью сошла с территорий на Камчатке, оказавшихся подтопленными после сильного землетрясения и последовавшего за ним цунами.
«Вода с подтопленных территорий сошла», — отметили в экстренных службах.
Землетрясение у берегов Камчатки стало сильнейшим за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Затем произошли еще два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,0 с разницей в 20 минут.
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.
В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было.
По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.
Уточняется, что в течение месяца возможны афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5. На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью от двух до пяти баллов, и даже магнитудой 6,5.
После землетрясения на полуострове начал извергаться вулкан Ключевской.
Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.
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