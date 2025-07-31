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В мире
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21 минуту назад
Российские туристы столкнулись с аллергией на морскую воду в Турции и Египте
Российские туристы массово жалуются на аллергию, вызванную купанием в море на курортах Турции, Египта и Мальдив.
Соотечественники рассказали, что после купания в море у них появились покраснения и зуд. Из-за высокого уровня ультрафиолета и экстремальной жары люди даже без проблем с кожей столкнулись с подобными реакциями.
Медики в клиниках зарубежных курортов прописывают пострадавшим антигистаминные препараты и мазь от воспалений. Россиянам советуют после каждого захода в море смывать соленую воду. По данным источника, обычно через три-пять дней после возвращения с курорта покраснения проходят.
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