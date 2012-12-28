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В России
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26 минут назад

В Пензенской области после атаки БПЛА начался пожар

Пожар начался на промышленном предприятии в Пензенской области после атаки украинских БПЛА. На месте находится губернатор и работают службы экстренного реагирования.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал в своем официальном Телеграм-канале, что атака вражеских БПЛА была совершена на одно из промышленных предприятий региона, произошло возгорание, жертв и разрушений нет.

«Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования», — сообщил глава региона.

По его словам, в целях безопасности на территории области действуют временные ограничения мобильного интернета. Эта необходимая мера помогает нашим военнослужащим подавлять БПЛА противника.

Губернатор также попросил сохранять спокойствие и не поддаваться панике, и напомнил, что нельзя выкладывать в соцсети фото и видео с места происшествия, чтобы не стать помощником врага.
беспилотники
атака
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