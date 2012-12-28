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В мире
1 минуту назад
Полярник рассказал о возможных цунами в Арктике
По его словам, источник угрозы — окрестности острова Беннетта в Восточно-Сибирском море, в окрестностях которого ученые предполагают вулканическую активность.
«В частности, на спутниковых снимках можно видеть шлейфы дыма. Они энергетически сопоставимы с выбросами вулканов и распространяются на сотни километров, доходя до берегов Канады и Аляски. Возможно, это свидетельствует о подводных вулканах, — пояснил полярник.
Вместе с тем, сообщил он, отечественные исследователи отмечали в одном из заливов острова Беннетта поднятие дна. Оно происходило в течение девяти лет в нескольких точках. В результате уровень дна изменился на высоту от 1 до 9 м, что также указывает на активность недр северной земли.
На основании этих данных, добавил Николай Находкин, был сделан вывод, что в районе острова Беннетта не исключены извержения подводных вулканов. Если они будут происходить в период открытой воды, это может вызывать цунами.
Как отметил специалист, в Арктике никто не готовился к подобным сценариям. Однако они представляют угрозу для прибрежных поселков и промышленной инфраструктуры. Например, в этом районе российские компании намерены добывать углеводороды, а «Росатом» строит малую атомную станцию в низовьях реки Яна.
Полярник напомнил, что 30 июля вблизи Курильских островов произошло мощное землетрясение. Оно вызвало цунами, которое затопило побережье Парамушира. Между тем в окрестностях острова Беннетта похожая сейсмическая обстановка.
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