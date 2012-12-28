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В мире
12
8 минут назад

Стармер может убедить Трампа одобрить удары вглубь РФ

Великобритания может убедить США разрешить Украине наносить удары вглубь России. Об этом «Известиям» заявил член палаты лордов британского парламента Ричард Балф.

«Премьер-министр Стармер вполне может попытаться убедить президента США Дональда Трампа одобрить дальнейшие удары глубже по территории России, но Трамп поймет, что если он это сделает, конфликт затянется, что противоречит его заявленным целям», — сказал британский политик.
Сейчас Киеву негласно разрешено наносить удары по целям внутри России американским оружием, но только на расстоянии 300 км от границы.
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