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сегодня, 15:33
Вулкан Ключевская Сопка извергается после землетрясения
Наблюдается сход раскаленной лавы по западному склону. Мощное свечение над вулканом, взрывы.
«Прямо сейчас, извержение Ключевского», — говорится в сообщении, сопровожденном фотографией извержения вулкана.
«Наблюдается сход раскаленной лавы по западному склону. Мощное свечение над вулканом, взрывы», — сообщает служба со ссылкой на кадры, снятые на камеру Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.
Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.
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