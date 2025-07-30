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сегодня, 14:21

Высота цунами на Камчатке превысила 5 метров и могла достичь 10‑15

Высота цунами на Камчатке и Курилах достигала 5-6 метров.

В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений, оно вызвало цунами в регионе, а также в Сахалинской области, — пишет Lenta.ru.

«Согласно нашим результатам, на некоторых участках побережья Камчатки высота цунами могла достигать 10-15 метров», — заявил руководитель лаборатории цунами Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Игорь Медведев.

Экспресс-оценку характера распространения волн цунами и их высот в северо-западной части Тихого океана проводили с помощью численного моделирования.

«Самые большие волны цунами наблюдаются вблизи очаговой зоны, то есть на побережье юго-восточной Камчатки и на Северных Курилах. По поступающей информации от очевидцев, в ряде пунктов Камчатки и вблизи поселка Северо-Курильск высота волн цунами превысила шесть метров», — пояснил ученый.

По его словам, центры цунами в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске своевременно объявили тревогу и рекомендовали эвакуировать население из зон, подверженных угрозе.

Ранее у берегов Камчатки произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8.

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров. Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

В течение месяца возможны афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5.

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

Также волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье штата Вашингтон, жителям рекомендуется держаться подальше от берега, — передает РИА Новости со ссылкой на Национальную метеорологичесую службу США (NWS).
цунами
Камчатка
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