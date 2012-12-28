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В России
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сегодня, 13:26
Роскомнадзор ограничил доступ к веб-сервису Speedtest
Роскомнадзор ограничит доступ к веб-сервису проверки скорости интернета Speedtest.
«Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно постановлению правительства РФ № 127 от 12.02.2020 в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети Интернет», — отмечается в сообщении.
«Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами», — добавили в пресс-службе.
Там сообщили, что «специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) разработали приложение «ПроСеть» — отечественное решение для проверки скорости передачи данных, уровня мобильного сигнала и доступности интернет-ресурсов для устройств на ОС «Андроид».
Приложение можно скачать из Rustore, — отметили в ведомстве.
Сервис Speedtest от американской компании Ookla был запущен в 2006 году. Он дает возможность анализировать скорость интернета и задержку соединения. По состоянию на прошлый год с помощью него было проведено более 50 млрд тестов по всему миру.
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