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сегодня, 13:26

Роскомнадзор ограничил доступ к веб-сервису Speedtest

Роскомнадзор ограничит доступ к веб-сервису проверки скорости интернета Speedtest.

Роскомнадзор (РКН) заблокировал в РФ сервис по замеру скорости и качества интернет-соединения Speedtest от компании Ookla в связи с выявленными угрозами безопасности Рунету, — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

«Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно постановлению правительства РФ № 127 от 12.02.2020 в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети Интернет», — отмечается в сообщении.

«Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами», — добавили в пресс-службе.

Там сообщили, что «специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) разработали приложение «ПроСеть» — отечественное решение для проверки скорости передачи данных, уровня мобильного сигнала и доступности интернет-ресурсов для устройств на ОС «Андроид».

Приложение можно скачать из Rustore, — отметили в ведомстве.

Сервис Speedtest от американской компании Ookla был запущен в 2006 году. Он дает возможность анализировать скорость интернета и задержку соединения. По состоянию на прошлый год с помощью него было проведено более 50 млрд тестов по всему миру.
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