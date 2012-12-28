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В России
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сегодня, 11:40
В РФ запретили продажу китайских грузовиков четырех марок
Росстандарт запретил выпуск на российский авторынок китайских грузовиков Dongfeng, Foton, Faw и Sitrak.
Под запрет попали Dongfeng типа DFH 4180, Foton типа BJ4189, FAW типа CA4250, CA4180, Sitrak типа ZZHS, а также шасси Foton типа M4L. Кроме того, выпуск в обращение запрещен Dongfeng типа DFH 5200B, Foton типа H5 и FAW типа JH6-B 8X4: документы соответствия этих моделей были выданы в других государствах — членах Евразийского экономического союза, — пишут «Известия».
Причиной запрета стали выявленные Росстандартом нарушения обязательных требований, которые «представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов», — говорится в сообщении.
К таким нарушениям отнесли несоответствия обязательным требованиям в части эффективности тормозной системы, уровня шума движущегося грузовика, идентификации органов управления и установки устройства вызова экстренных оперативных служб.
Также выявлены многочисленные документарные нарушения, которые касаются мест крепления ремней безопасности и их установки, сидений, защиты от несанкционированного использования, выбросов, оснащения задними защитными устройствами, боковых защитных устройств, рулевого управления, передних противоподкатных устройств и прочего.
Росстандарт выдал официальным представителям марок ряд предписаний о необходимости отзывной кампании для устранения нарушений. Подчеркивается, что реализация транспортных средств должна быть приостановлена, в противном случае за нарушение требования будет применяться административная ответственность.
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