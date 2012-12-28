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В России
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сегодня, 10:49

Число россиян с зарплатой от миллиона рублей превысило 45 тысяч человек

Количество россиян с зарплатой от одного миллиона рублей в месяц в 2025 году превысило 45 тысяч человек.

В 2025 году зарплата у более 45 тысяч россиян оказалась выше одного миллиона рублей, — передает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Анализ распределения численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Это исследование проходило среди 28,4 миллиона человек из 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса.

Число россиян с зарплатой от миллиона миллиона рублей достигло 45 428 человек — это почти вдвое больше, чем двумя годами ранее. Тогда их насчитывалось 24 400.

Согласно данным Росстата, зарплату от одного до двух миллионов рублей получали 34 399 человек, от двух до трех миллионов — 5 728 россиян, а свыше трех миллионов — 5 301 работник.

Больше всего россиян с зарплатой от миллиона трудится в области информации и связи (9,9 тысячи человек), торговли (6,7 тысячи человек), в обрабатывающей промышленности (6,3 тысячи) и финансовых и страховых компаниях (6,2 тысячи человек). Два года назад большинство таких сотрудников было в торговле, обрабатывающей промышленности и финансах.

Доля россиян с зарплатой выше миллиона рублей в текущем году составила 0,16% от общего числа работников против 0,08% в 2023 году.
зарплата
экономика
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