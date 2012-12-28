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В России
7
50 минут назад

На Сахалине ввели режим ЧС после цунами и землетрясения

В акватории Тихого океана произошло землетрясение. Землетрясение ощущалось до 4-5 баллов на территории Северо-Курильского района.

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года.

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко оперативно провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По поручению главы региона в Северо-Курильском районе, где сегодня произошло землетрясение и цунами, введен режим ЧС, — говорится в Телеграм-канале правительства региона.

По данным МЧС, в результате бедствия затопило сам город и рыбопромышленное предприятие «Алаид».

Как рассказали в оперативных службах региона, жители самостоятельно эвакуировались на возвышенности, жертв и пострадавших нет. Еще 300 человек увезли в безопасное место из морского порта, в медпомощи они также не нуждаются.

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия, там никого не было.

По данным камчатского минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

В течение месяца возможны афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5.

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон, — передает РИА Новости.

Отмечается, что на островах Парамушир и Шумшу сохраняется угроза цунами.

По состоянию на 16.00 колебания воды в Северо-Курильске продолжаются. Угроза Цунами не снята.
Сахалин
землетрясение
цунами
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