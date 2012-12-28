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55 минут назад
Психолог назвала причины любви женщин к путешествиям на поездах
Женщин среди пассажиров поездов — 54,5%. Именно они часто являются основными организаторами семейного отдыха и быта, отметила семейный психолог Анастасия Хелемеля.
«Поезд воспринимается как предсказуемый, надежный и часто более бюджетный вариант, особенно при перевозке семьи или багажа.
Это отвечает потребности в контроле и эффективном использовании ресурсов. Относительное ощущение безопасности в купе, возможность спокойно передвигаться по вагону, наличие туалета и воды — важные факторы, особенно для путешествующих с детьми или в одиночку», — пояснила она.
Для женщин 35–45 лет, часто балансирующих между работой, семьей и домом, длительная поездка на поезде может быть редкой возможностью «вынужденного отдыха», то есть некой психологической передышкой.
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