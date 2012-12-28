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29 минут назад

Экс-глава МИД Австрии оценила эффект от антироссийских санкций на экономику ЕС

Санкционной политикой в отношении РФ страны Европейского союза (ЕС) загнали себя в сложную экономическую ситуацию, которая может закончиться драматичным образом. Об этом «Известиям» заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Они сами поставили себя в неприятную ситуацию — ЕС сейчас зажат между эффектом от антироссийских санкций и тарифами США. 27 европейских экономик испытывают сложности по множеству причин: дорогая энергия, недостаток рабочей силы, миграция — и в добавок к этому еще и тарифы США. Весь этот хаос в ЕС может закончиться драматично», — сказала она.

19 июля в силу вступил 18-й пакет санкций ЕС против Москвы. Эти и введенные ранее рестрикции не оказали негативного эффекта на российскую экономику, утверждает Кнайсль, напротив, способствовали развитию бизнеса.
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