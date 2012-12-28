В центральной части Липецка, 9-м микрорайоне и частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Сегодня в Липецке: некомпетентность начальства, низкая зарплата, сплетни коллег – горожане рассказали о своей работе
В мире
32
29 минут назад
Экс-глава МИД Австрии оценила эффект от антироссийских санкций на экономику ЕС
«Они сами поставили себя в неприятную ситуацию — ЕС сейчас зажат между эффектом от антироссийских санкций и тарифами США. 27 европейских экономик испытывают сложности по множеству причин: дорогая энергия, недостаток рабочей силы, миграция — и в добавок к этому еще и тарифы США. Весь этот хаос в ЕС может закончиться драматично», — сказала она.
19 июля в силу вступил 18-й пакет санкций ЕС против Москвы. Эти и введенные ранее рестрикции не оказали негативного эффекта на российскую экономику, утверждает Кнайсль, напротив, способствовали развитию бизнеса.
0
0
0
0
0
Комментарии