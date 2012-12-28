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В России
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36 минут назад
В Кисловодске двое пострадали при обвале грунта
Обрушилось около 60 квадратных метров скально-грунтовой породы.
«Кисловодск, проспект Дзержинского, 50, санаторий «Москва». Произошел обвал скально-грунтовой породы на площади приблизительно 60 кв. м. Расстояние до ближайшего здания (процедурный корпус) составляет около 20 м. Пострадали два человека — отдыхающие», — отмечается в сообщении.
По информации Минздрава региона, пострадавшие мужчина и женщина находятся в состоянии средней степени тяжести. Они «поступили в Кисловодскую больницу», — пояснили там.
Глава Кисловодска Евгений Моисеев заявил, что туристы приехали на отдых из города Тольятти. Обстоятельства происшествия выясняются.
В ГУ МЧС по краю сообщили, что на месте происшествия работают 11 человек и 5 единиц техники.
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