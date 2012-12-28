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сегодня, 16:48

В Екатеринбурге обрушилось офисное здание

Сейчас на месте работают спасатели, не исключено, что под завалами могут находиться люди.

Частичное обрушение офисного здания в Екатеринбурге произошло с первого по третий этаж, предварительно, из-за ветхости здания, — рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Ранее он рассказал, что частичное обрушение офисного здания произошло в микрорайоне Елизавет Чаловского района Екатеринбурга, на месте работают полиция и другие экстренные службы. По сведениям Горелых, сообщение о происшествии поступило в 15.01 мск от очевидцев, которые рассказали, что повреждено здание на улице Мартовской, 6 — трехэтажное административное здание.

«Разрушение произошло с первого по третий этаж первой секции. По предварительным данным, это произошло от ветхости. Возгорания или задымления не наблюдалось», — отметил собеседник.

По его словам, на мечте ЧП сотрудники полиции создали зону безопасности, сейчас проводится проверка.

В минздраве региона уточнили, что информации о пострадавших нет.

«Диспетчеру территориального центра медицины катастроф Свердловской области поступила информация об обрушении офисного здания в Екатеринбурге на улице Мартовской, 6. На место выехали две бригады скорой медицинской помощи и бригада территориального центра медицины катастроф. Информации о пострадавших на данный момент нет», — рассказали в пресс-службе минздрава региона.

Уточняется, что на место выехали две бригады скорой медицинской помощи и бригада ТЦМК, ситуация находится на контроле заместителя губернатора — министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, — передает ТАСС.

В рухнувшем здании расположены автосервис, пункт техосмотра, мебельная фабрика, строительная компания и транспортно-логистическая компания.

Позже руководитель пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых рассказал, что 12 человек самостоятельно покинули здание. В прокуратуре сообщили об эвакуации 21 сотрудника.

«Причины, повлекшие обрушение здания, устанавливаются. Из здания эвакуирован 21 сотрудник. В настоящее время проводятся работы по разбору завалов», — говорится в сообщении.

«Из соседних помещений эвакуированы 24 человека. Силы и средства МЧС России продолжают обследовать завалы», — сказали в МЧС.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за ветхости, криминальной составляющей нет. На месте работают 34 человека и 22 единицы техники.

По предварительным данным, здание рухнуло внезапно — части конструкций сложились, как карточный домик. На месте работают сотрудники МЧС и другие экстренные службы, территория оцеплена. Специалисты разбирают завалы и выясняют, был ли кто-то внутри в момент ЧП.
обрушение здания
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