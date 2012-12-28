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В России
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сегодня, 15:06
В Ладожском озере зафиксировали рекордное потепление
Петербургские ученые зафиксировали рекордное потепление на Ладожском озере.
«Данные свидетельствуют о явных признаках потепления зимних периодов и перестройки ледового режима Ладожского озера, что определяется глобальными изменениями климата Земли в целом», — отметили специалисты. В ходе исследования ученые проанализировали различные наблюдения за гидрофизическими параметрами озера в период с 1897 по 2024 годы.
В результате исследователи выявили несколько трендов: сокращение ледового покрова водоема, увеличение продолжительности теплого периода и повышение среднегодовой температуры воды и воздуха. На севере Ладоги к 2013 года среднегодовая температура поднялась до 4,5 градусов (на 2 градуса по сравнению с началом XX века), а в 2020 году она достигла 6,5 градусов.
«Раннее исчезновение ледового покрытия Ладожского озера приводит к перестройке экологической системы озера в связи с интенсивным проникновением ветровой энергии и света в водную массу. В конечном счете вариации климата отражаются на уровне биологической продуктивности крупных озер», — подчеркнул глава Лаборатории географии и гидрологии Института озероведения РАН Михаил Науменко.
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